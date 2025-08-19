Avellino: si riparte ad Atripalda. Due appuntamenti in provincia, ecco dove Due eventi con i tifosi e il percorso verso la prima sfida in campionato

Ripresa nel pomeriggio, alle 17, al "Valleverde-Aquino" di Atripalda per l'Avellino verso l'esordio in campionato, in programma domenica (ore 21) contro il Frosinone allo "Stirpe". Due sedute a porte aperte, oggi pomeriggio e domattina, poi sedute mattutine a porte chiuse giovedì e venerdì con l'orario dell'allenamento del sabato da definire. Oggi, a partire dalle 19, una delegazione composta da membri dello staff tecnico e calciatori presenzierà all’inaugurazione del club di Ariano Irpino. Mercoledì, dalle 19, una delegazione composta dal presidente Angelo Antonio D’Agostino, dirigenti e calciatori presenzierà all’inaugurazione del nuovo stadio comunale di Andretta.

Gli allenamenti ad Atripalda

Martedì ore 17 (porte aperte)

Mercoledì ore 10 (porte aperte)

Giovedì ore 10 (porte chiuse)

Venerdì ore 10 (porte chiuse)

Sabato (da definire)