Avellino: ecco Fontanarosa. Ametrano nello staff tecnico Ultima seduta a porte aperte ad Atripalda, corsa verso l'esordio in campionato

Primi due allenamenti a porte aperte, ieri pomeriggio e questa mattina, poi da domani sedute a porte chiuse per correre verso l'esordio in campionato. L'Avellino accelera con Alessandro Fontanarosa in gruppo. Il difensore di San Gennaro Vesuviano ha salutato l'Inter e il club nerazzurro ha garantito il nulla osta per allenarsi subito con i nuovi compagni di squadra. Come presentato dall'Avellino nelle scorse ore sui canali ufficiali social, resta da perfezionare la pratica di trasferimento, ma il classe 2003 ha già preso parte alle prime due sedute settimanali.

Lo stabiese è il nuovo collaboratore tecnico di Biancolino

Novità anche nello staff tecnico con il ritorno di Raffaele Ametrano ad Avellino. Dal 2004 al 2007 in Irpinia con due promozioni in Serie B, dal 2014 al 2018 allenatore delle under dell'Udinese prima di essere il vice di Salvatore Sullo al Padova nella stagione 2019/2020, Ametrano è reduce da due esperienze in Friuli tra Donatello e Chions. Lo stabiese è uno dei collaboratori di Raffaele Biancolino: con il tecnico di Capodichino e con Vincenzo Riccio ha condiviso le stagioni in cui l'Avellino ha ottenuto le promozioni in Cadetteria nel 2005 e nel 2007 con le finali playoff vinte contro il Napoli e il Foggia.