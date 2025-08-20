L'arbitro di Frosinone-Avellino: la designazione dal campo e al VAR

La gara Frosinone-Avellino, in programma domenica (ore 21) allo "Stirpe" e valida per la prima giornata del campionato di Serie B, sarà diretta da Federico Dionisi della sezione di L'Aquila con Marcello Rossi della sezione di Biella e Ayoub El Filali della sezione di Alessandria assistenti e Dario Madonia della sezione di Palermo quarto ufficiale. Al Var Antonio Giua della sezione di Olbia con AVAR Daniele Paterna della sezione di Teramo. Dionisi non ha mai arbitrato un match dell'Avellino. Bilancio, invece, da 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte per il Frosinone con il fischietto abruzzese.
Le designazioni arbitrali
Serie B
Prima Giornata
Pescara - Cesena: Fourneau
Empoli - Padova: Ferrieri Caputi
Virtus Entella - Juve Stabia: Calzavara
Monza - Mantova: Colombo
Palermo - Reggiana: Pezzuto
Spezia - Carrarese: Pairetto
Venezia - Bari: Di Marco
Catanzaro - Sudtirol: Allegretta
Frosinone - Avellino: Dionisi
Sampdoria - Modena: Piccinini