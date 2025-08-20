L'arbitro di Frosinone-Avellino: la designazione dal campo e al VAR Le designazioni arbitrali del primo turno del campionato di Serie B

La gara Frosinone-Avellino, in programma domenica (ore 21) allo "Stirpe" e valida per la prima giornata del campionato di Serie B, sarà diretta da Federico Dionisi della sezione di L'Aquila con Marcello Rossi della sezione di Biella e Ayoub El Filali della sezione di Alessandria assistenti e Dario Madonia della sezione di Palermo quarto ufficiale. Al Var Antonio Giua della sezione di Olbia con AVAR Daniele Paterna della sezione di Teramo. Dionisi non ha mai arbitrato un match dell'Avellino. Bilancio, invece, da 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte per il Frosinone con il fischietto abruzzese.

Le designazioni arbitrali

Serie B

Prima Giornata

Pescara - Cesena: Fourneau

Empoli - Padova: Ferrieri Caputi

Virtus Entella - Juve Stabia: Calzavara

Monza - Mantova: Colombo

Palermo - Reggiana: Pezzuto

Spezia - Carrarese: Pairetto

Venezia - Bari: Di Marco

Catanzaro - Sudtirol: Allegretta

Frosinone - Avellino: Dionisi

Sampdoria - Modena: Piccinini