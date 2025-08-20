Frosinone-Avellino: ecco quanti biglietti sono a disposizione dei tifosi irpini Domenica (ore 21) la sfida contro i ciociari per i lupi

L'Avellino ha ufficializzato la prevendita biglietti per il settore ospiti dello "Stirpe" di Frosinone. Sono 1019 i tagliandi a disposizione per la tifoseria biancoverde, prezzo di 13 euro più diritti di prevendita per il tagliando, acquistabile online e nei punti vendita di Vivaticket dalle 16 oggi fino alle 19 di sabato.

Il comunicato ufficiale

