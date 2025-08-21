Avellino, stadio Partenio: "La data del 12 settembre è fondamentale" Incontro tra il presidente D'Agostino e il commissario prefettizio Perrotta

Inaugurazione del nuovo campo sportivo comunale "Michele Di Paola" ad Andretta e all'evento ha preso parte l'US Avellino con il presidente Angelo Antonio D'Agostino. Cresce l'attesa per l'esordio in campionato e la piazza biancoverde attende novità per lo stadio "Partenio-Lombardi". Dopo l'omologazione del sintetico occorre l'accelerazione per le torri faro che si presentano ancora prive dei led. Il massimo dirigente dei lupi hanno ribadito quanto sia prezioso evitare impegni casalinghi in un altro impianto: "C'è stato un incontro con il commissario (Perrotta, ndr) e attendiamo l'assegnazione dello stadio per tornare al Partenio e provare il nuovo sintetico. Penso che sia questione di qualche giorno. Mancano solo alcuni adempimenti. Avellino-Monza in casa? Ho sensibilizzato la commissaria sulla data del 12 (settembre, ndr), fondamentale. Non occorre solo la fine dei lavori, ma servono tutte le autorizzazioni. Il 12 è, di fatto, già domani. Se assegnano lo stadio, poi vedremo cosa succederà per l'ampliamento. So che c'è la volontà di farlo perché credo sia necessario per il futuro. Con l'assegnazione lo proponiamo noi e lo facciamo noi. Non è un problema. Ho visto collaborazione da parte del commissario affinché non ci siano difficoltà. Dobbiamo creare tornelli e percorsi definiti dalle normative. Occorrono le dovute autorizzazioni, ma c'è già un'idea sulla viabilità. Si può creare il filtro utile. Tecnicamente c'è la soluzione, occorre la volontà di tutti".

"Ora le uscite per completare la rosa"

"Abbiamo allestito una squadra di tutto rispetto, c'è il finale del mercato. Vogliamo competere in un campionato difficile. Non abbiamo costruito la squadra per essere primi o ultimi, ma è chiaro che non smetteremo mai di sognare. Non abbiamo costruito la squadra per vincere il campionato, ma crediamo di aver allestito una squadra per un campionato dignitoso, poi si vedrà. Il mercato? Ho parlato con il direttore e dobbiamo definire le uscite. Stiamo lavorando e sono operazioni destinate alla chiusura. In entrata? Non credo ci sarà altro. Il via del campionato? Ormai ci siamo e occorre concentrazione. Mi auguro di rivedere l'Avellino del test con la Lazio proprio a Frosinone. La Coppa Italia? È calcio d'agosto, ma c'è stata una battuta d'arresto. Non si può vincere sempre, conta ripartire con forza in campionato. La Serie B? Mi auguro che gli esordienti facciano bene. Puntiamo tanto su Lescano e Patierno perché sono calciatori di livello. Biancolino? Me lo sono sognato e stavamo discutendo in un discorso acceso".