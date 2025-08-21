L'US Avellino verso il rientro al Partenio-Lombardi: le ultime Determinazione della Provincia di Avelino sulla gestione e sull'uso dell'impianto sportivo

Determinazione da parte della Provincia di Avellino con il settore 5 - Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e per gli investimenti con oggetto la gestione e uso dello stadio Partenio-Lombardi e la proposta di aggiudicazione: l'Unione Sportiva Avellino è pronta al rientro nell'impianto sportivo di contrada Zoccolari. Nella determina si prende atto approvando delle risultanze delle operazioni di gara e si propone all'amministrazione delegante, il Comune di Avellino, di disporre l’aggiudicazione della concessione al club biancoverde. Ecco quanto pubblicato dall'Ente di Palazzo Caracciolo sull'Albo Pretorio (clicca qui per il documento ufficiale). L'Avellino è pronto al ritorno al "Partenio-Lombardi": potrebbe allenarsi già domani a contrada Zoccolari salutando Atripalda, sede degli allenamenti nelle ultime due settimane.