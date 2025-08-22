Avellino: ipotesi doppio trequartista a Frosinone, le novità di formazione Domenica (ore 21) la sfida allo "Stirpe" tra i ciociari e gli irpini per il primo turno di Serie B

L'esordio in campionato è sempre più vicino per l'Avellino. Alle 20.30 via alla Serie B con Pescara-Cesena, domenica alle 21 i lupi saranno ospiti del Frosinone e Raffaele Biancolino non potrà contare su Luca D'Andrea, Andrea Favilli, Luca Palmiero e Cosimo Patierno, out per infortunio. Assenze già chiare da giorni e altre valutazioni per lo staff tecnico con l'ipotesi del 4-3-2-1 e, quindi, del doppio trequartista per i lupi verso l'esordio. Anche nella scorsa stagione il reparto avanzato aveva la capacità, lungo il match, di ruotare con gli esterni/trequartisti alle spalle di una prima punta. Allo "Stirpe" Biancolino potrebbe puntare su Facundo Lescano con Roberto Insigne e Raffaele Russo tra le linee. Chance anche per Gennaro Tutino, non ancora al top, ma possibile jolly dal primo minuto.

Enrici possibile terzino bloccato a sinistra

Martin Palumbo prenderà il posto di Palmiero e comporrà la mediana con Michele Besaggio e Dimitrios Sounas. Con Antony Iannarilli tra i pali la linea difensiva sarà definita dalla coppia Claudio Manzi - Lorenco Simic al centro con Tommaso Cancellotti a destra e con, a sinistra, Patrick Enrici in vantaggio su Alessandro Milani con Andrea Cagnano squalificato e da alcuni giorni in gruppo.