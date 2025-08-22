Lega B: "Avellino? Entusiasmo della piazza con Roberto Insigne e Favilli" Bedin: "La solita B, combattuta dalla prima all'ultima giornata"

"Che campionato sarà? Sarà la solita B. Con le aspettative che accompagnano da sempre il nostro campionato: spettacolo, imprevedibilità e il fatto che sarà un torneo combattuto dalla prima all'ultima giornata": ecco il commento del presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, verso la prima giornata di campionato. "Ci sono tante squadre importanti, dal passato prestigioso, distribuite in tutto lo stivale. Le solite caratteristiche stimolanti della Serie B": ha aggiunto all'interno di una presentazione pubblicata dalla Lega B su tutti i club cadetti. "L'Avellino ha acceso l'entusiasmo della piazza con gli arrivi di Roberto Insigne e Favilli": ha sottolineato la Lega B verso il via della 94esima edizione del torneo.