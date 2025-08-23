Frosinone-Avellino, Biancolino: "Conterà l'unione sin dal primo minuto" "Sarà determinante domani, ma lungo tutta la stagione. La salvezza è l'obiettivo"

"Sono tutte emozioni, anche essere qui per la conferenza stampa che apre, di fatto, il nostro percorso in Serie B. Voglio un Avellino in grado di giocarsi le proprie carte, non siamo al top, ma abbiamo tutto per fare la gara che dobbiamo fare". Così Raffaele Biancolino si è espresso alla vigilia di Frosinone-Avellino, in programma domani (ore 21) allo "Stirpe" con i lupi che saranno seguiti da oltre 2mila tifosi biancoverdi (settore ospiti sold-out e tanti altri supporter sugli spalti dell'impianto sportivo ciociaro). "Non potrò contare su Rigione, Favilli, Palmiero e Patierno con Cagnano squalificato. - ha spiegato il tecnico dei lupi - Spero di ritrovare Palmiero già per la prossima settimana con Patierno. Voglio rivedere l'Avellino visto con la Lazio, ma soprattutto quello della scorsa stagione, affamato, in grado di lottare ovunque. Ci sarà da lottare e soffrire, ma tutti insieme otteremo ciò che vogliamo: innanzitutto una salvezza tranquilla, poi si vedrà".

Tifosi irpini non solo nel settore ospiti

"Il modulo? Abbiamo lavorato sia con la difesa a 4 che a 3, ma alla fine il sistema sarà definito dai giocatori con le caratteristiche e la capacità. Ricevo buoni segnali dal gruppo. Peccato per qualche infortunio di troppo, ma fa parte del gioco. Tutino? Sta meglio, ma non è ancora al top. È stato preso per la sua qualità, indiscussa per la Serie B. Ora non è nelle condizioni di un impiego per larghi tratti del match. Il mercato? Sono soddisfatto, la rosa è stata rinforzata sulla base della qualità che già aveva. I tifosi? I numeri che presentano ogni volta sono un motivo in più per iniziare bene e fare bene. I nostri tifosi sono uno stimolo in più, ma come disse Riccio dopo Avellino-Crotone della scorsa stagione conta l'unione. Tutto ciò che verrà, se vissuto con l'unione, sarà affrontato nel migliore dei modi".