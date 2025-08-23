Frosinone-Avellino: si aggiunge un attaccante agli assenti tra i lupi I convocati verso la sfida allo "Stirpe": domani (ore 21) il match della prima giornata

Alle assenze già certificate da Raffaele Biancolino nella conferenza stampa pre-gara si aggiunge quella di Gennaro Tutino. "Di concerto con lo staff medico si è preferito non convocarlo in via precauzionale per gestire al meglio il suo pieno ritorno in forma": si legge nella nota dell'Avellino per l'elenco dei convocati verso la sfida con il Frosinone (domani alle 21 allo "Stirpe"). "Andrea Cagnano deve scontare un turno di squalifica. Andrea Favilli è alle prese con l’infortunio al tendine della gamba sinistra. Luca Palmiero sta proseguendo con il programma di terapie ed allenamenti specifici dopo l’infortunio al polpaccio della gamba sinistra. Cosimo Patierno ha svolto l’ultimo step di terapie ed allenamenti specifici di potenziamento a Villa Stuart. Dalla prossima settimana tornerà ad allenarsi ad Avellino. Michele Rigione è alle prese con l’infortunio al soleo avuto in ritiro".

I calciatori a disposizione

Portieri: 1 Iannarilli, 30 Daffara, 45 Pane

Difensori: 2 Todisco, 28 Marchisano, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani, 79 Manzi

Centrocampisti: 8 Gyabuaa, 16 Kumi, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 39 Besaggio

Attaccanti: 10 Russo, 11 D’Andrea, 17 Crespi, 32 Lescano, 33 Panico, 57 Campanile, 94 Insigne