LIVE | Frosinone-Avellino: gol di Koutsoupias, ciociari avanti al 4' (1-0) La sfida allo "Stirpe" per la prima giornata del campionato di Serie B

La sfida Frosinone-Avellino

4' - Gol del Frosinone: avvio deciso dei ciociari e rete di Koutsoupias (1-0). Assist di Ghedjemis che supera Enrici e Simic per l'appoggio vincente. Non paga la scelta iniziale biancoverde per la difesa.

2' - Chance giallazzurra: Raimondo va per la conclusione, risposta di Iannarilli.

1' - Via al match allo "Stirpe" tra Frosinone - Avellino. Si conferma il 4-3-2-1 con Enrici terzino bloccato per l'esordio in campionato: Biancolino punta sul piemontese per la fascia mancina con Simic e Manzi centrali e con Cancellotti sull'altra corsia. Avellino con Palumbo regista per una mediana con Sounas e Besaggio. Insigne e Russo tra le linee con Lescano punta centrale. Il Frosinone risponde con il 3-4-2-1: trio offensivo composto da Kvernadze, Raimondo e Ghedjemis.

Il tabellino

Serie B

Frosinone-Avellino 1-0

Marcatori: 4' Koutsoupias

Frosinone (3-4-2-1): Palmisani; Marchizza, Calvani, Monterisi; Barcella, Koutsoupias, Calò, A. Oyono; Ghedjemis, Kvernadze; Raimondo. All. Alvini. A disp. Lolic, Minicangelli, J. Gelli, F. Gelli, Cichella, Grosso, J. Oyono, Ndow, Zilli, Masciangelo, Dixon, Bracaglia

Avellino (4-3-2-1): Iannarilli; Cancellotti, Simic, Manzi, Enrici; Besaggio, Palumbo, Sounas; Insigne, Russo; Lescano. All. Biancolino. A disp. A disp. Daffara, Pane, Todisco, Marchisano, Fontanarosa, Milani, Gyabuaa, Kumi, Armellino, D'Andrea, Crespi, Panico, Campanile

Arbitro: Dionisi

Assistenti: Rossi ed El Filali

Quarto ufficiale: Madonia

VAR e AVAR: Giua e Paterna