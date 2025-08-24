Frosinone-Avellino 2-0, Biancolino: "Timidi nel primo tempo, serve coraggio" Il commento del tecnico al termine del match perso dai lupi allo "Stirpe"

"L'impatto non è stato dei migliori. Siamo stati timidi e abbiamo preso due gol letti e preparati. Questo dispiace". Così Raffaele Biancolino si è espresso al termine di Frosinone-Avellino 2-0: "Sapevamo di affrontare una squadra forte e questa gara ci deve far capire il valore della categoria. Occorre qualche tocco in meno, dobbiamo giocare con cattiveria e ci dobbiamo preparare a questo livello. Questa è la Serie B". È mancata qualità. Avevamo bisogno di coraggio e personalità. Si tornava troppo indietro nel primo tempo e questo dettaglio è stato negativo. Occorreva personalità ed è nel gruppo. Non ci sono dubbi. Ci toccherà sudare, lottare e non mollare fino alla fine. La scelta di Enrici? Non ho voluto rischiare Milani tenendo Enrici bloccato a sinistra. Puntualmente ci hanno fatto gol in quella zona di campo. Sapevamo la qualità di Ghedjemis. Poi è arrivato il secondo gol con una mancata uscita dalla palla inattiva. Bisogna lavorare sugli errori e sull'atteggiamento mancato in avvio di gara. Ci vuole coraggio. La rosa? Abbiamo cambiato un bel po' di giocatori. Si può fare qualcosa di più e di importante. Non è una scusa, ma chi è mancato ci farà comodo. Spero di recuperare alcune pedine, ma è difficile. Dovrebbe rientrare Palmiero e vediamo Gennaro (Tutino, ndr). Rientra Cagnano dalla squalifica, ma avrà bisogno di minutaggio”.