Avellino: torna "0825" su OttoChannel - Canale 16, tutte le novità Focus ogni martedì, primo appuntamento eccezionalmente alle 22.30

Torna "0825", l'approndimento dedicato all'U.S. Avellino nel campionato di Serie B su OttoChannel. Ogni martedì, alle 20.30, sul canale 16 del digitale terrestre e su ottochannel.tv il focus sui lupi e sul torneo cadetto: primo appuntamento eccezionalmente martedì alle 22.30. Conduce Carmine Quaglia. In studio gli opinionisti Annibale Discepolo e Luca Esposito. L'analisi del debutto in campionato per i biancoverdi, sconfitti allo "Stirpe" dal Frosinone con il risultato di 2-0, e di tutta la prima giornata della Serie B con la Juve Stabia, da pari a Chiavari contro la Virtus Entella. In studio per la prima puntata l'ex direttore sportivo biancoverde, Luigi Pavarese. Per intervenire in diretta telefonica è a disposizione il numero 800919002. È possibile interagire con lo studio anche inviando sms e messaggi whatsApp al 3428725223.