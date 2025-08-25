Avellino: torna "0825" su OttoChannel - Canale 16, tutte le novità

Focus ogni martedì, primo appuntamento eccezionalmente alle 22.30

avellino torna 0825 su ottochannel canale 16 tutte le novita
Avellino.  

Torna "0825", l'approndimento dedicato all'U.S. Avellino nel campionato di Serie B su OttoChannel. Ogni martedì, alle 20.30, sul canale 16 del digitale terrestre e su ottochannel.tv il focus sui lupi e sul torneo cadetto: primo appuntamento eccezionalmente martedì alle 22.30. Conduce Carmine Quaglia. In studio gli opinionisti Annibale Discepolo e Luca Esposito. L'analisi del debutto in campionato per i biancoverdi, sconfitti allo "Stirpe" dal Frosinone con il risultato di 2-0, e di tutta la prima giornata della Serie B con la Juve Stabia, da pari a Chiavari contro la Virtus Entella. In studio per la prima puntata l'ex direttore sportivo biancoverde, Luigi Pavarese. Per intervenire in diretta telefonica è a disposizione il numero 800919002. È possibile interagire con lo studio anche inviando sms e messaggi whatsApp al 3428725223.

