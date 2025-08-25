Avellino: ufficialità per l'ingresso e un'uscita nello staff tecnico Domenica (ore 21) la sfida contro il Modena per i biancoverdi

Quanto già chiaro da giorni è diventato ufficiale. L'Avellino ha salutato Vincenzo Melidona con l'ingresso di Raffaele Ametrano nello staff tecnico. Lo stabiese, ex calciatore biancoverde con due promozioni in B conquistate all'ombra del Partenio, è nel gruppo irpino dalla scorsa settimana ed era in panchina ieri sera a Frosinone.

Il comunicato

"L’U.S. Avellino 1912 rende noto di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il collaboratore tecnico Vincenzo Melidona. La società ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e la professionalità mostrata augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera. Contestualmente il club ha inserito all’interno dello staff tecnico Raffaele Ametrano, già calciatore biancoverde per tre stagioni sportive (dal 2005 al 2007), come collaboratore di mister Raffaele Biancolino. Ametrano ha già preso parte agli allenamenti della scorsa settimana e coadiuvato lo staff in occasione della gara Frosinone-Avellino".