L'Avellino torna al "Partenio". Mercato: il club pensa a un ultimo colpo Domenica (ore 21) la sfida contro il Modena, vincente sulla Sampdoria (0-2)

L'Avellino riparte verso Modena dopo il ko all'esordio in campionato contro il Frosinone e torna allo stadio "Partenio-Lombardi". La ripresa della preparazione sarà a porte chiuse con l'impianto sportivo di contrada Zoccolari aperto per campo e spogliatoi a calciatori e componenti dello staff tecnico in attesa della definizione degli ultimi dettagli in chiave restyling, in particolar modo alle torri faro, verso la prima gara casalinga, la sfida contro il Monza in programma venerdì 12 settembre alle 20.30.

Dubbi su Favilli e Patierno

Prima c'è l'obiettivo rilancio dal campo per i lupi, chiamati a cancellare l'avvio choc in campionato. A Modena Biancolino potrà contare su Cagnano. Il terzino sinistro ha scontato il turno di squalifica rimediato nel finale della scorsa stagione. Lo staff tecnico punta al rientro in gruppo di Palmiero, Patierno e Tutino anche se il centrocampista e i due attaccanti non sono ancora al top. Proprio il percorso estivo di Patierno e il dubbio dal nome Favilli, ancora in infermeria, possono alterare il finale della sessione estiva. Spunta l'idea di un ritorno sul mercato per il reparto avanzato nel caso di mancate garanzie sul recupero pieno delle due punte: il tutto nell'equilibrio della rosa da 18 over come da obblighi della lista di Lega B e con 9 calciatori in uscita (Campanile, Cancellieri, D'Angelo, Frascatore, Gori, Marson, Redan, Rocca e Toscano) a meno di una settimana dalla chiusura del calciomercato.