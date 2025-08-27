Avellino: rientro al "Partenio-Lombardi", ecco le modalità Comunicato del club irpino: "Provvedimento di assegnazione provvisoria"

Allenamenti al "Partenio-Lombardi": rientro per l'US Avellino nell'impianto sportivo di contrada Zoccolari. "Gli allenamenti saranno a porte chiuse poiché nel provvedimento di assegnazione provvisoria al club è stato concesso di allenarsi usufruendo esclusivamente degli spogliatoi e del campo in quanto la struttura al momento è oggetto di interventi di adeguamento alle torri faro. - si legge nella nota del club irpino - Il club ringrazia il Comune di Atripalda per la grande disponibilità fornita a partire dal 6 agosto per tenere gli allenamenti presso lo stadio "Valleverde-Aquino" dove, a partire da oggi, si svolgeranno gli allenamenti della formazione Primavera. Come attività extra campo durante la prossima settimana il club avrà i seguenti impegni: giovedì 28 agosto la squadra sarà ospite del 16° memorial Dino Gasparro".

Il programma degli allenamenti

Mercoledì ore 10 (porte chiuse)

Giovedì ore 10 (porte chiuse)

Venerdì ore 10 (porte chiuse)

Sabato (orario da definire)