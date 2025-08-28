L'arbitro di Modena-Avellino: le designazioni della seconda giornata

La gara Modena - Avellino, valida per la seconda giornata di Serie B e in programma domenica (ore 21) al "Braglia", sarà diretta da Luca Massimi della sezione di Termoli con Vittorio Di Gioia della sezione di Nola e Gilberto Laghezza della sezione di Mestre assistenti e con Gianluca Renzi della sezione di Pesaro quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Luca Pairetto della sezione di Nichelino con AVAR Marco Serra. Pairetto è reduce dall'infortunio muscolare in Spezia-Carrarese con il quarto ufficiale, Giuseppe Vingo, in campo con l'esordio assoluto in B. Non ci sono precedenti con Massimi per l'Avellino, solo uno per il Modena: il ko a Castellammare (2-1) contro la Juve Stabia, gara giocata il 15 marzo scorso.
Le designazioni arbitrali
Serie B
Seconda Giornata
Reggiana - Empoli: Sacchi
Juve Stabia - Venezia: Perenzoni
Mantova - Pescara: Mucera
Cesena - Virtus Entella: Turrini
Palermo - Frosinone: Di Bello
Spezia - Catanzaro: Rapuano
Carrarese - Padova: Zanotti
Sudtirol - Sampdoria: Fabbri
Bari - Monza: Galipò
Modena - Avellino: Massimi