L'arbitro di Modena-Avellino: le designazioni della seconda giornata Domenica (ore 21) la sfida al "Braglia" tra gli emiliani e gli irpini

La gara Modena - Avellino, valida per la seconda giornata di Serie B e in programma domenica (ore 21) al "Braglia", sarà diretta da Luca Massimi della sezione di Termoli con Vittorio Di Gioia della sezione di Nola e Gilberto Laghezza della sezione di Mestre assistenti e con Gianluca Renzi della sezione di Pesaro quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Luca Pairetto della sezione di Nichelino con AVAR Marco Serra. Pairetto è reduce dall'infortunio muscolare in Spezia-Carrarese con il quarto ufficiale, Giuseppe Vingo, in campo con l'esordio assoluto in B. Non ci sono precedenti con Massimi per l'Avellino, solo uno per il Modena: il ko a Castellammare (2-1) contro la Juve Stabia, gara giocata il 15 marzo scorso.

Le designazioni arbitrali

Serie B

Seconda Giornata

Reggiana - Empoli: Sacchi

Juve Stabia - Venezia: Perenzoni

Mantova - Pescara: Mucera

Cesena - Virtus Entella: Turrini

Palermo - Frosinone: Di Bello

Spezia - Catanzaro: Rapuano

Carrarese - Padova: Zanotti

Sudtirol - Sampdoria: Fabbri

Bari - Monza: Galipò

Modena - Avellino: Massimi