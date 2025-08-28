Avellino: c'è Biasci per l'attacco. E Missori è in città Nuova operazione in entrata per l'attacco dopo quella definita per la difesa

Rush finale di calciomercato con l'equilibrio da centrare nella rosa e con l'obiettivo attaccante per l'Avellino. Diversi nomi sul taccuino del direttore sportivo biancoverde, Mario Aiello, nelle scorse ore, ma ecco lo sprint per Tommaso Biasci. Con lo stop di due mesi per Andrea Favilli e il dubbio sulla condizione di Cosimo Patierno, la società irpina ha deciso di puntare sul classe '94, protagonista dal 2022 in maglia Catanzaro. Sarà operazione a titolo definitivo con contratto biennale per Biasci. L'Avellino pronto a ufficializzare un ingresso nel reparto avanzato.

Il terzino destro in prestito dal Sassuolo

Nel frattempo, Filippo Missori ha raggiunto il capoluogo irpino. Il terzino destro, classe 2004, di proprietà del Sassuolo, diventerà biancoverde con la formula del prestito. Asse che si rinnova con gli emiliani dopo le operazioni definite con Luca D'Andrea e Justin Kumi. Con l'arrivo di Missori Gianmarco Todisco è nell'elenco in uscita al pari di Campanile, Cancellieri, D'Angelo, Frascatore, Gori, Marson, Redan e Rocca con Toscano alla Casertana. Lavoro sul mercato, dal campo sprint verso Modena per i lupi con i dubbi di formazione che si rinnovano per Biancolino nell'attesa di alcuni recuperi.