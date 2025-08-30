Avellino: i dettagli per il ritiro degli abbonamenti e delle tessere fedeltà Indicazione dei giorni di servizio per il botteghino del "Partenio-Lombardi"

Nota dell'U.S. Avellino per il ritiro delle tessere di abbonamento e delle branco card. Apertura della biglietteria del "Partenio-Lombardi" dalle 15 alle 19 dal primo al 5 settembre, mentre sabato 6 e domenica 7 il botteghino resterà chiuso. Ecco i dettagli nel comunicato.

Il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino 1912 comunica che, per consentire ai propri sostenitori il ritiro in biglietteria degli abbonamenti e delle Branco Card (queste ultime sottoscritte in bigliettieria oppure acquistate online indicando il ritiro presso lo stadio), il botteghino dello stadio Partenio - Lombardi dall’1 al 5 settembre sarà aperto soltanto di pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 19:00. Sabato 6 e domenica 7 settembre la biglietteria resterà chiusa. Il club ricorda che per il ritiro delle tessere è obbligatorio riconsegnare in originale le ricevute rilasciate al momento della sottoscrizione".