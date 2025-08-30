Modena-Avellino: c'è Patierno tra i convocati, assenti 6 biancoverdi Novità verso la sfida del "Braglia" per la seconda giornata di campionato

Cosimo Patierno è nell'elenco dei convocati per Modena-Avellino. Raffaele Biancolino può finalmente inserire l'attaccante di Bitonto tra i calciatori a disposizione verso una gara ufficiale, ma almeno dalle indicazioni in conferenza stampa, alla vigilia del match, appare complicato l'ingresso nell'undici titolare. Non sono escluse, però, sorprese. Anche in passato, sulle sensazioni pre-gara il tecnico dei lupi ha puntato poi su Patierno dal primo minuto. Out Luca D’Andrea, Luca Palmiero, Andrea Favilli, Pasquale Pane, Michele Rigione e Gennaro Tutino. "Dopo aver accusato una dolenza al ginocchio sinistro ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato una lesione del corpo del menisco esterno. - si legge nella nota del club per D'Andrea - Si sottoporrà ad intervento chirurgico ad inizio della prossima settimana. Favilli è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di resezione ossea. Palmiero sta proseguendo di allenamento differenziato dopo l’infortunio al polpaccio della gamba sinistra. Pane, dopo aver accusato un fastidio in allenamento, ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo ileopsoas di sinistra. Ha avviato il programma di riabilitazione. Rigione ha avviato il programma di allenamento differenziato dopo l’infortunio al soleo. Per Tutino, di concerto con lo staff medico, si è preferito non convocarlo in via precauzionale per gestire al meglio il suo pieno ritorno in forma".

I calciatori a disposizione

Portieri: 1 Iannarilli, 30 Daffara

Difensori: 2 Missori, 23 Cagnano, 28 Marchisano, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani, 79 Manzi

Centrocampisti: 8 Gyabuaa, 16 Kumi, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 39 Besaggio

Attaccanti: 9 Patierno, 10 Russo, 17 Crespi, 32 Lescano, 33 Panico, 94 Insigne