Avellino: Gori all'Ascoli, la modalità dell'accordo Dopo Todisco anche l'attaccante è stato ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto all’ Ascoli Calcio 1908 F.C., a titolo temporaneo con diritto di opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Gori. La società augura al giocatore le migliori fortune per il prosieguo della stagione": ulteriore annuncio per il club irpino ha ceduto, dopo Todisco, anche Gori in prestito con diritto di opzione.

La rosa biancoverde e i movimenti in entrata e in uscita

* in evidenza i calciatori in uscita

Portieri

Iannarilli (2027), Marson (2026), Pane (2026), Daffara (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dalla Juventus)

Difensori

Cancellotti (2027), Rigione (2027), Frascatore (2026), Enrici (2027), Manzi (2027), Cagnano, Milani (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dalla Lazio), Simic (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Marchisano (2027 con opzione 2028 a favore dell'Avellino), Fontanarosa (2028), Missori (prestito dal Sassuolo)

Centrocampisti

Armellino (2026), De Cristofaro (2028), Palmiero (2028), Rocca (2026), Sounas (2028), Palumbo (2028, riscatto), Kumi (in prestito dal Sassuolo), Gyabuaa (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dall'Atalanta)

Attaccanti

Favilli (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Russo (2028), Patierno (2026), Lescano (2027), Panico (2027), D'Andrea (in prestito con diritto di opzione dal Sassuolo), Crespi (2028, a titolo definitivo dalla Lazio), Insigne (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Tutino (in prestito dalla Sampdoria con opzione e/o obbligo di trasformazione in definitivo al verificarsi della promozione in A dell'Avellino), Biasci (2027, a titolo definitivo dal Catanzaro)

Ceduti in prestito

Tribuzzi (2028, in prestito con diritto di opzione al Vicenza), Maisto (2027 con opzione 2028, in prestito con diritto di opzione e contro-opzione al Potenza). Mutanda (2027, in prestito alla Dolomiti Bellunesi), Arzillo (2026 con opzione di rinnovo in favore dell'Avellino, in prestito alla Casertana), Di Paola (2027 con opzione di rinnovo in favore dell'Avellino, in prestito alla Cavese), D'Ausilio (2028, in prestito con diritto di opzione al Catania), Toscano (2027, in prestito alla Casertana), Todisco (2027, in prestito con diritto di opzione all'Audace Cerignola), Gori (2027, in prestito con diritto di opzione all'Ascoli)

Ceduti a titolo definitivo

Pezzella alla Casertana, Mulè al Guidonia Montecelio

Fine prestito

Zuberek (Inter)

Rientri dai prestiti

Cancellieri (2027), D'Angelo (2026), Redan (2028)

Risoluzione del contratto

Sannipoli (2026)

Fine contratto

Cionek (2025), Guarnieri (2025)