Avellino: un "fuori lista", la rosa al termine della sessione estiva Una cessione nei prossimi giorni all'estero, poi la scelta in attacco

Ultimo giorno di calciomercato e in una serie di contatti ecco la definizione di altre tre operazioni di uscita con l'annuncio dell'ingresso di Tommaso Biasci, già centrato nella scorsa settimana. L'attaccante classe '94 si è legato all'Avellino con un contratto biennale con opzione per un'ulteriore stagione al verificarsi di determinate condizioni. Ceduti a titolo definitivo Paolo Frascatore alla Salernitana e Michele Rocca al Lumezzane. Damiano Cancellieri giocherà nel Siracusa: cessione in prestito al club siciliano. Rispetto a quanto immaginato lungo l'estate, Leonardo Marson resta in biancoverde. L'infortunio rimediato dal terzo portiere, Pasquale Pane, la lesione distrattiva del muscolo ileopsoas di sinistra, ha portato alla conferma dell'estremo difensore. Nonostante sia over, Marson non condizionerà la lista da presentare alla Lega B. Daishawn Redan sarà ceduto all'estero, nei mercati ancora aperti. C'è la prospettiva della conferma in Belgio, dal Beerschot al Lokeren (la sessione in entrata nella Pro League chiuderà l'8 settembre). Sonny D'Angelo resta in biancoverde, ma fuori dal discorso tecnico fino a gennaio. Rispetto al limite di 18 in lista per gli over (gli under per la stagione 2025/2026 sono i calciatori nati dal primo gennaio 2002), l'Avellino si ritrova oltre. Redan saluterà, saranno fuori lista il lungodegente Antonio De Cristofaro, D'Angelo e uno tra Andrea Favilli (stop di due mesi per l'ex Bari) e Giuseppe Panico. È il ballottaggio che porterà all'ingresso di Biasci in lista.

La rosa biancoverde e i movimenti in entrata e in uscita

* in evidenza gli under, attesa per la lista Lega B (18 over)

Portieri

Iannarilli (2027), Marson (2026), Pane (2026), Daffara (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dalla Juventus)

Difensori

Cancellotti (2027), Rigione (2027), Enrici (2027), Manzi (2027), Cagnano (2027), Milani (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dalla Lazio), Simic (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Marchisano (2027 con opzione 2028 a favore dell'Avellino), Fontanarosa (2028), Missori (prestito dal Sassuolo)

Centrocampisti

Armellino (2026), De Cristofaro (2028), Palmiero (2028), Sounas (2028), Palumbo (2028, riscatto), Kumi (in prestito dal Sassuolo), Gyabuaa (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dall'Atalanta), Besaggio (2028)

Attaccanti

Favilli (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Russo (2028), Patierno (2028), Lescano (2027), Panico (2027), D'Andrea (in prestito con diritto di opzione dal Sassuolo), Crespi (2028, a titolo definitivo dalla Lazio), Insigne (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Tutino (in prestito dalla Sampdoria con opzione e/o obbligo di trasformazione in definitivo al verificarsi della promozione in A dell'Avellino), Biasci (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni, a titolo definitivo dal Catanzaro)

Presumibile lista over

Iannarilli, Cancellotti, Rigione, Enrici, Manzi, Cagnano, Simic, Armellino, Palmiero, Sounas, Gyabuaa, Russo, Patierno, Lescano, Panico, Insigne, Tutino, Biasci

Rientri dai prestiti

D'Angelo (2026), Redan (2028)

Ceduti in prestito

Tribuzzi (2028, in prestito con diritto di opzione al Vicenza), Maisto (2027 con opzione 2028, in prestito con diritto di opzione e contro-opzione al Potenza). Mutanda (2027, in prestito alla Dolomiti Bellunesi), Arzillo (2026 con opzione di rinnovo in favore dell'Avellino, in prestito alla Casertana), Di Paola (2027 con opzione di rinnovo in favore dell'Avellino, in prestito alla Cavese), D'Ausilio (2028, in prestito con diritto di opzione al Catania), Toscano (2027, in prestito alla Casertana), Todisco (2027, in prestito con diritto di opzione all'Audace Cerignola), Gori (2027, in prestito con diritto di opzione all'Ascoli), Cancellieri (2027, in prestito al Siracusa)

Ceduti a titolo definitivo

Pezzella alla Casertana, Mulè al Guidonia Montecelio, Frascatore alla Salernitana, Rocca al Lumezzane

Fine prestito

Zuberek (Inter)

Risoluzione del contratto

Sannipoli (2026)

Fine contratto

Cionek (2025), Guarnieri (2025)