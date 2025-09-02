Avellino: alle 20.30 nuova puntata di "0825" su OttoChannel - Canale 16 Focus ogni martedì sui lupi e sul torneo cadetto, appuntamento sul canale 16 e su ottochannel.tv

Nuova puntata di "0825", l'approfondimento dedicato all'U.S. Avellino nel campionato di Serie B su OttoChannel. Ogni martedì, alle 20.30, sul canale 16 del digitale terrestre e su ottochannel.tv il focus sui lupi e sul torneo cadetto. Conduce Carmine Quaglia. In studio gli opinionisti Annibale Discepolo e Luca Esposito. L'analisi del turno di campionato prima della pausa nazionali, il pari dell'Avellino a Modena (1-1) e quello tra la Juve Stabia e il Venezia (0-0) e il punto su tutte le operazioni di calciomercato firmate dai club nella sessione estiva. In studio per la seconda puntata l'ex direttore sportivo del Crotone, Antonio Amodio. Per intervenire in diretta telefonica è a disposizione il numero 0825/23743. È possibile interagire con lo studio anche inviando sms e messaggi whatsApp al 3428725223.