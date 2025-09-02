Avellino: un terzino sinistro salterà la sfida con il Monza

Pausa Nazionali, la gara è in programma venerdì 12 (ore 20.30)

Squalifica per una giornata effettiva di gara comminata ad Andrea Cagnano. "Doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario" nel corso di Modena-Avellino e il terzino biancoverde salterà la gara contro il Monza, in programma venerdì 12 (ore 20.30) al "Partenio-Lombardi". Dubbi sul secondo giallo con il contatto che ha visto protagonista anche e soprattutto Justin Kumi. Prima ammonizione per Cosimo Patierno, Dimitrios Sounas e Claudio Manzi che ha raggiungono Michele Besaggio e Kumi, da giallo nell'esordio in campionato a Frosinone.

