Avellino: due eventi in provincia per i lupi nella pausa Nazionali Allenamenti al "Partenio-Lombardi" sempre a porte chiuse fino a domenica

Pausa Nazionali, ma l'Avellino riprenderà subito la preparazione con Biancolino che punta al recupero di diverse pedine e all'ingresso immediato dei volti nuovi come Missori e Biasci. Il club irpino si allenerà al "Partenio-Lombardi" sempre a porte chiuse: una seduta al giorno da domani a domenica. Si attendono novità per l'impianto sportivo di contrada Zoccolari verso la gara casalinga con il Monza, in programma venerdì 12 (ore 20.30). Due eventi in provincia per i lupi. Giovedì una delegazione della squadra biancoverde sarà a Pietradefusi all'Avellino Club Tommaso Acernese. Venerdì appuntamento, poi, a Venticano alla manifestazione Green Hope.

Gli allenamenti

Mercoledì ore 17

Giovedì ore 10

Giovedì sera: Pietradefusi (Avellino Club Tommaso Acernese)

Venerdì ore 10

Venerdì sera: Venticano (Green Hope)

Sabato ore 10

Domenica ore 10