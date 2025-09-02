Avellino: intervento chirurgico di sutura al menisco esterno per D'Andrea

Intervento chirurgico di sutura al menisco esterno per Luca D'Andrea. Operazione perfettamente riuscita per l'attaccante dell'Avellino. Intervento alla Clinica Villa Stuart con D'Andrea dimesso con indicazioni sulla terapia medica e il protocollo riabilitativo dedicato.
Il comunicato ufficiale
"L’U.S. Avellino 1912 rende noto che, nella giornata di ieri, il calciatore Luca D’Andrea si è sottoposto ad intervento chirurgico di sutura del menisco esterno. L’operazione è perfettamente riuscita con il calciatore che in data odierna è stato dimesso da Villa Stuart con indicazioni riguardanti la terapia medica ed il protocollo riabilitativo dedicato".