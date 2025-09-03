Avellino, Todisco a 0825: "Lupi squadra forte, possono arrivare ai play-off" L'ex difensore biancoverde: "Rosa forte e di valore, dispiace non aver potuto dire la mia in B"

"La serie B è un campionato dove puoi vincere e perdere ovunque. È un torneo molto equilibrato, l'Avellino ha fatto un mercato importante, ha preso giocatori di categoria. Penso che potrà dire la sua nel campionato, spero possa arrivare nei play-off perché la squadra è ricca di elementi importanti. È partita con qualche difficoltà ma verrà fuori, ne sono sicuro". Lo ha detto il difensore dell'Audace Cerignola, Gianmarco Todisco, ex calciatore dell'Avellino che è stato ospite della trasmissione 0825, in onda il martedì su Ottochannel.

"Sono sicuro che l'Avellino si tirerà fuori da questo primo momento difficile, ha acquistato giocatori validi, in queste prossime 3-4 partite dopo la sosta troverà gli equilibri giusti perché i valori ci sono e sono importanti".

Sulla scelta personale di ripartire dal Cerignola: "Un po' dispiace aver lasciato Avellino, speravo di potermi mettere in gioco con la B dove non ho mai giocato. Ma ho fatto questa scelta per avere più spazio, mettermi in mostra. Ad Avellino non ero riuscito a giocarmi le mie chance come avrei voluto. Sono felice di aver fatto questa scelta. L'Audace Cerignola ha fatto un gran campionato lo scorso anno e anche quest'anno ha una squadra molto forte come ho potuto vedere in allenamento, i ritmi sono già alti. Ho avuto già il mister Maiuri e sapevo che si lavora ad alta intensità. Sono felice di aver trovato un gruppo forte. L'obiettivo del Cerignola? Può arrivare lontano, ha costruito – al di là delle uscite importanti – una squadra forte, sono arrivati giocatori importanti che potranno dare una grossa mano alla società per arrivare almeno nei play-off. L'obiettivo è quello, vogliamo vincere quante più partite possibile".