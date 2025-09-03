Avellino, paura per Patierno: è ricoverato in ospedale a Bari

La nota del club biancoverde sulle condizioni dell’attaccante

Avellino.  

L’U.S. Avellino 1912 rende noto che, in seguito ad una forte dolenza addominale unita a sintomi febbrili, il calciatore Cosimo Francesco Patiernosi è recato presso il pronto soccorso del Policlinico di Bari. 

Dopo tutti gli accertamenti del caso è stata evidenziata una severa infezione virale che lo ha costretto al ricovero. 

Il calciatore è sotto attento monitoraggio dei medici del Policlinico di Bari che stanno aggiornando costantemente lo staff medico del club. 

Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori accertamenti per capire i definitivi tempi di recupero.

