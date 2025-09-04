Avellino, ecco date e orari in Serie B dalla quarta alla dodicesima giornata

La Lega B ha definito date e orari dalla quarta alla dodicesima giornata di campionato. Eccoli di seguito:
Domenica 21 settembre 2025 ore 15.00 CARRARESE – AVELLINO
Sabato 27 settembre 2025 ore 15.00 AVELLINO – V. ENTELLA
Martedì 30 settembre ore 20.30 PADOVA – AVELLINO
Sabato 4 ottobre 2025 ore 15.00 AVELLINO – MANTOVA
Sabato 18 ottobre ore 17.15 JUVE STABIA – AVELLINO
Sabato 25 ottobre 2025 ore 15.00 AVELLINO – SPEZIA
Martedì 28 ottobre ore 20.30 PESCARA – AVELLINO
Sabato 1° novembre 2025 ore 12.30 AVELLINO – REGGIANA
Domenica 9 novembre 2025 ore 15.00 CESENA – AVELLINO