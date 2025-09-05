Avellino, test con il Napoli a Castel Volturno: Biancolino fa le prove generali Riflettori puntati sull'attacco: Biasci in rampa di lancio

Napoli ed Avellino hanno scelto di non ufficializzare la notizia del test congiunto in programma nel pomeriggio a Castel Volturno. Ma, salvo sorprese dell'ultimo minuto, Conte e Biancolino approfitteranno della sosta per consentire alle rispettive squadre di mettere minuti nelle gambe in vista del campionato. I biancoverdi, contro i campioni d'Italia che saranno privi di ben 14 nazionali, faranno le prove generali per il Monza.

I riflettori saranno puntati soprattutto sul reparto offensivo: agli infortuni di D'Andrea e Favilli, si è aggiunto il problema accusato da Patierno, ancora ricoverato a Bari per una forte infezione virale. In giornata il calciatore si sottoporrà a nuovi accertamenti ma i tempi di recupero potrebbero essere abbastanza lunghi. Biancolino, dunque, testerà subito Biasci che si candida a far coppia con Lescano. Da valutare anche i progressi fatti da Tutino, Palmiero e Rigione dal punto di vista atletico.