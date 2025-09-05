Avellino, cresce la passione biancoverde. Fontanarosa: "Tifoseria super" Il difensore campano: "Sono orgoglioso d'indossare questa maglia"

In attesa dell'esordio casalingo contro il Monza, sale sempre più la febbre biancoverde. Ad Avellino ed in provincia cresce l'attesa per il ritorno al "Partenio" dei Lupi che, dopo aver ritrovato la serie B, vanno a caccia della prima gioia tra i cadetti. Aspettando la sfida di venerdì, la società ha sfruttato la sosta per rinsaldare il legame con il popolo irpino. Ieri sera festa grande al club " Tommaso Acernese" di Pietradefusi, mentre stasera una delegazione della squadra sarà a Venticano per l'evento "Green Hope".

Entusiasmo che ha colpito Alessandro Fontanarosa, difensore arrivato dall'Inter e che ieri sera ha preso parte all'iniziativa con i tifosi. "Le sensazioni sono ottime. Le prime settimane sono state molto semplici grazie ai ragazzi, anche perché ho ritrovato vecchi compagni di squadra. C’è un gruppo molto unito e questo è un punto di partenza. Avellino non è stato difficile da scegliere per il valore di questa squadra, per il calore della piazza. Per me che sono di Tufino è un orgoglio vestire questa maglia", ha detto il calciatore campano.

"Sapevo di una tifoseria calda ma sono rimasto sorpreso dall’attaccamento alla maglia di questa gente. Noi li ringraziamo per l’affetto ma vogliamo ricambiarlo sul campo", ha detto Fontanarosa che giocherà il suo terzo campionato di serie B. "Servirà avere la giusta cattiveria contro qualsiasi avversario. Il Monza sarà una sfida dura".