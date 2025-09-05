Napoli-Avellino 5-3. Lucca cala il tris ma Biancolino può sorridere Conte con gli uomini contati, buone indicazioni per il tecnico dei biancoverdi

Serviva soprattutto a mettere benzina nelle gambe e migliorare l'intesa di squadra l'allenamento congiunto disputato venerdì pomeriggio a Castel Volturno da Napoli ed Avellino. Il 5-3 finale in favore dei campioni d'Italia è, dunque, un risultato poco indicativo, soprattutto alla luce delle tantissime assenze con cui stanno lavorando in questi giorni i campioni d'Italia, privi di ben 14 nazionali. Biancolino, tuttavia, ha potuto sfruttare il test di lusso per iniziare a provare qualcosa in vista della ripresa del campionato quando al “Partenio” arriverà il Monza. Buone indicazioni sono arrivate da Crespi e Palumbo, in gol nel primo tempo, terminato sul risultato di 2-2 e da Russo, autore della terza rete biancoverde. Tra le fila dei campioni d'Italia è apparso già in forma campionato Lucca, autore di una tripletta (di Spinazzola e del baby Ciammaruta le altre due reti). Su sponda irpina, ad una settimana dal primo impegno casalingo, Biancolino dovrà trovare gli equilibri giusti in fase offensiva dove oltre a D'Andrea e Favilli mancherà anche Patierno, ancora ricoverato in ospedale per una forte infezione virale.

