Avellino, nuova iniziativa per i Lupi con i tifosi della provincia Ecco il programma di lavoro dei biancoverdi in vista del match contro il Monza

E' iniziato questa mattina alle 10 il percorso di avvicinamento dell'Avellino all'esordio casalingo contro il Monza, in programma venerdì sera allo stadio Partenio. Il tecnico Raffaele Biancolino, visto anche l'impegno ravvicinato, ha fissato un programma di lavoro che prevede un'unica seduta di allenamento al giorno: da oggi a mercoledì l'Avellino si allenerà alle 10, mentre giovedì alle 17 è in programma la seduta di rifinitura. Tutte le sedute si svolgeranno a porte chiuse.

Non mancherà, però, il contatto con la tifoseria: questa sera una delegazione della squadra sarà ospite all’inaugurazione della nuova sede del club di Morra De Sanctis.

Di seguito il programma di allenamenti dell'Avellino:

Lunedì 8 settembre – allenamento mattutino alle ore 10:00 (porte chiuse);

Martedì 9 settembre – allenamento mattutino alle ore 10:00 (porte chiuse);

Mercoledì 10 settembre – allenamento mattutino alle ore 10:00 (porte chiuse);

Giovedì 11 settembre – allenamento pomeridiano alle ore 17:00 (porte chiuse);

Come attività extra campo durante la prossima settimana il club avrà i seguenti impegni:

Lunedì 8 settembre una delegazione della squadra sarà ospite all’inaugurazione della nuova sede del club di Morra De Sanctis (AV);