Verso Avellino-Monza, corsa contro il tempo per "recuperare" altri 3mila posti Il Comune attende l'esito dell'istanza, sperano i tifosi biancoverdi

Sarà una settimana di passione biancoverde per l'Avellino che si prepara a vivere l'emozione dell'esordio casalingo nel campionato di serie B. A tenere a battesimo gli uomini di Biancolino sarà il Monza, squadra che dopo la retrocessione dalla serie A proverà a disputare un campionato di vertice. I Lupi questa mattina hanno iniziato il percorso di avvicinamento alla sfida sul prato del Partenio.

Quasi in contemporanea, in via Zoccolari sono arrivati i tecnici del Comune che stanno provando a bruciare le tappe per garantire l'aumento di capienza dello stadio già per la sfida contro il Monza. Il progetto presentato prevede la possibilità di ospitare altri 3mila tifosi tra Tribuna Montevergine e Tribuna Terminio, in modo da arrivare ad una capienza complessiva di 12mila posti. La documentazione sarà inoltrata d'urgenza, al fine di ottenere un nuovo sopralluogo della commissione di vigilanza entro mercoledì. Una questione che, per il momento, tiene in stand-by anche la prevendita dei pochi biglietti ancora disponibili.