UFFICIALE. Avellino, Redan si trasferisce in Belgio a titolo temporaneo

Avellino, Redan si trasferisce in Belgio a titolo temporaneo

Mancava soltanto l'ufficialità che è arrivata in giornata. L’U.S. Avellino 1912 ha comunicato "di aver ceduto alla società KSC Lokeren (Belgio), a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daishawn Redan. La società augura al giocatore le migliori fortune per il prosieguo della stagione". L'attaccante era stato prelevato lo scorso anno, a titolo definitivo, dal Venezia. In biancoverde lo scorso anno ha disputato 19 presenze tra campionato e Coppa Italia, mettendo a segno 4 reti. A febbraio il calciatore era stato ceduto in prestito al Beershot, club militante nel massimo campionato belga. Ora Redan tornerà in Belgio ma nel campionato di seconda divisione.