Avellino, domani sopralluogo decisivo per l'aumento di capienza del Partenio I tifosi sperano nella fumata bianca già per la sfida di venerdì con il Monza

Sono ore decisive per aumentare la capienza dello stadio Partenio già per la prima sfida casalinga dell'Avellino contro il Monza, in programma venerdì sera. È stata fissato per domani alle 9.30 il sopralluogo della commissione provinciale di vigilanza che, carte alla mano, dovrà verificare sul campo se ci siano i requisiti per concedere subito il via libera alla nuova capienza.

Gli operai del Comune in questi giorni hanno lavorato senza sosta al fine di completare tutti gli interventi richiesti. In caso di fumata bianca, la capienza sarà aumentata di quasi 3mila posti, 1950 in Tribuna Terminio e 640 in Tribuna Montevergine per un totale di 11.720 spettatori. Soltanto dopo aver conosciuto l'esito della richiesta, l'Avellino metterà in vendita i tagliandi per il match contro i brianzoli che, senza l'ampliamento, sarebbero appena 500, un numero che non riuscirebbe a soddisfare le tantissime richieste arrivate dai tifosi biancoverdi.