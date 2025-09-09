Avellino, prosegue la preparazione verso il Monza: dubbio in difesa per i Lupi Biasci farà coppia con Lescano in avanti, migliorano le condizioni di Tutino

Cresce l'attesa in casa Avellino per la prima sfida casalinga della stagione. Il match di venerdì sera contro il Monza consentirà ai Lupi di ricevere il primo abbraccio da parte del popolo biancoverde, pronto a gremire lo stadio “Partenio”.

Biancolino, nel frattempo, non sta lasciando nulla al caso, chiedendo concentrazione ed impegno ai suoi ragazzi. Rispetto alla sfida di Modena il tecnico napoletano avrà un Biasci in più nel motore. L'attaccante, arrivato sui titoli di coda del calciomercato, sta gradualmente salendo di giri ed è pronto a far coppia con Lescano. Il tandem offensivo sarà supportato da Insigne, pronto ad ispirare la manovra dei due bomber biancoverdi, garantendo qualità ed imprevedibilità al reparto avanzato.

L'altra novità forzata riguarderà la difesa dove mancherà per squalifica Cagnano: sarà ballottaggio tra Milani ed Enrici che si contenderanno una maglia. Viaggiano verso la convocazione Rigione e Palmiero, mentre bisognerà valutare le condizioni di Tutino: l'attaccante napoletano sta meglio ma gli ultimi allenamenti saranno decisivi per capire se potrà almeno accomodarsi in panchina.