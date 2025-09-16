Avellino: 0825 su OttoChannel-Canale 16, dal 2-1 al Monza alla sfida di Carrara

Nuova puntata di "0825", l'approfondimento dedicato all'U.S. Avellino nel campionato di Serie B su OttoChannel. Ogni martedì, alle 20.30, sul canale 16 del digitale terrestre e su ottochannel.tv il focus sui lupi e sul torneo cadetto. Conduce Carmine Quaglia. In studio gli opinionisti Annibale Discepolo Luca Esposito. Ospite per la terza puntata Felice Evacuo. In collegamento il direttore sportivo dei lupi, Mario Aiello. L'analisi del turno di campionato, il 2-1 dell'Avellino sul Monza, e di tutta Serie B con il terzo pareggio in tre gare della Juve Stabia (0-0 con la Reggiana). Per intervenire in diretta telefonica è a disposizione il numero 0825/23743. È possibile interagire con lo studio anche inviando sms e messaggi whatsApp al 3428725223.

