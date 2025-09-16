Avellino: 0825 su OttoChannel-Canale 16, dal 2-1 al Monza alla sfida di Carrara Focus ogni martedì sui lupi e sul torneo cadetto, appuntamento sul canale 16 e su ottochannel.tv

Nuova puntata di "0825", l'approfondimento dedicato all'U.S. Avellino nel campionato di Serie B su OttoChannel. Ogni martedì, alle 20.30, sul canale 16 del digitale terrestre e su ottochannel.tv il focus sui lupi e sul torneo cadetto. Conduce Carmine Quaglia. In studio gli opinionisti Annibale Discepolo e Luca Esposito. Ospite per la terza puntata Felice Evacuo. In collegamento il direttore sportivo dei lupi, Mario Aiello. L'analisi del turno di campionato, il 2-1 dell'Avellino sul Monza, e di tutta Serie B con il terzo pareggio in tre gare della Juve Stabia (0-0 con la Reggiana). Per intervenire in diretta telefonica è a disposizione il numero 0825/23743. È possibile interagire con lo studio anche inviando sms e messaggi whatsApp al 3428725223.