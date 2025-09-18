Avellino: intervento alla caviglia sinistra per Tutino, i dettagli L'obiettivo del rientro nel mese di novembre per l'attaccante partenopeo

Operazione in artroscopia alla caviglia sinistra per Gennaro Tutino. Intervento perfettamente riuscito per l'attaccante dell'Avellino, dimesso dalla Clinica Villa Stuart nelle scorse ore. Tutino seguirà il percorso di recupero indicato dalla struttura capitolina con la supervisione dello staff medico del club biancoverde. Il rientro di Tutino in gruppo è previsto per il mese di novembre.

Il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino 1912 rende noto che, nella giornata di martedì, il calciatore Gennaro Tutino si è sottoposto ad intervento chirurgico in artroscopia alla caviglia sinistra. L’operazione è perfettamente riuscita con il calciatore che ieri è stato dimesso da Villa Stuart con indicazioni riguardanti la terapia medica ed il protocollo riabilitativo dedicato".