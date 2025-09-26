Avellino: lesione di basso grado all'adduttore destro per Sounas I convocati per la sfida con la Virtus Entella e il report sugli indisponibili

Esami strumentali per Dimitrios Sounas e lesione di basso grado all’adduttore destro. Il centrocampista dell'Avellino salta la gara con la Virtus Entella in programma domani (ore 15) al "Partenio-Lombardi" e si prefigura lo stop per altre sfide verso la nuova sosta nazionali. "Luca D’Andrea è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di sutura del menisco esterno. Patrick Enrici deve scontare un turno di squalifica. Andrea Favilli è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di resezione ossea. Cosimo Patierno è sotto attento monitoraggio dei parametri rispetto alla severa infezione virale avuta. Le sue condizioni sono in miglioramento. Ha iniziato un leggero lavoro in palestra. Michele Rigione è ancora alle prese con l’infortunio al soleo. Gennaro Tutino è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico in artroscopia alla caviglia sinistra": questo il report biancoverde.

L'elenco dei calciatori a disposizione

Portieri: 1 Iannarilli, 30 Daffara, 45 Pane

Difensori: 2 Missori, 23 Cagnano, 29 Cancellotti, 44 Simic, 63 Fontanarosa, 78 Milani, 79 Manzi

Centrocampisti: 6 Palmiero, 8 Gyabuaa, 16 Kumi, 20 Palumbo, 21 Armellino, 39 Besaggio

Attaccanti: 10 Russo, 14 Biasci, 17 Crespi, 32 Lescano, 33 Panico, 57 Campanile, 94 Insigne