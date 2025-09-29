I convocati per Padova-Avellino: ecco chi sarà a disposizione di Biancolino Domani (ore 20.30) la sfida contro i veneti allo stadio Euganeo

Nessuna novità per Biancolino verso Padova-Avellino con Rigione che resta nell'elenco degli indisponibili al pari di Sounas, ma il greco è sulla "via di recupero rispetto alla lesione di basso grado all’adduttore destro". Ecco quanto presentato dal club irpino alla vigilia del turno infrasettimanale. Rigione è ancora bloccato dall'infortunio al soleo. Tra i convocati torna Enrici dopo il turno di squalifica scontato sabato scorso.

I convocati

Portieri: 1 Iannarilli, 30 Daffara, 45 Pane

Difensori: 2 Missori, 23 Cagnano, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani, 79 Manzi

Centrocampisti: 6 Palmiero, 8 Gyabuaa, 16 Kumi, 20 Palumbo, 21 Armellino, 39 Besaggio

Attaccanti: 10 Russo, 14 Biasci, 17 Crespi, 32 Lescano, 33 Panico, 94 Insigne

Il report pre-gara

"Luca D’Andrea è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di sutura del menisco esterno. Andrea Favilli è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di resezione ossea. Cosimo Patierno è sotto attento monitoraggio dei parametri rispetto alla severa infezione virale avuta. Le sue condizioni sono in miglioramento. Ha iniziato un leggero lavoro in palestra. Michele Rigione è ancora alle prese con l’infortunio al soleo. Dimitrios Sounas è in via di recupero rispetto alla lesione di basso grado all’adduttore destro. Gennaro Tutino è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico in artroscopia alla caviglia sinistra".