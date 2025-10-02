"Scommesse su gare FIGC, UEFA e FIFA": 8 mesi di squalifica per Sibilli del Bari Rientro a fine maggio 2026, praticamente al termine della stagione

Il Bari non potrà contare su Giuseppe Sibilli da qui alla fine della stagione. Ventimila euro di ammenda e 16 mesi di squalifica, dei quali 8 verranno commutati in prescrizioni alternative, all'attaccante biancorosso per aver "effettuato, quantomeno dalla stagione sportiva 2022/2023 alla stagione sportiva 2024/2025, presso concessionari autorizzati, numerose scommesse aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, nell’ambito della UEFA e nell'ambito della FIFA". Sibilli ha richiesto e ottenuto l'applicazione della sanzione ex articolo 126 del Codice di Giustizia Sportiva. La squalifica terminerà a maggio 2026. (qui il comunicato ufficiale della FIGC)

Le prescrizioni alternative

"Piano terapeutico di almeno 8 mesi e obbligo di partecipare ad un ciclo di incontri pubblici nel numero minimo di 16 nel periodo complessivo di 8 mesi, presso associazioni dilettantistiche e centri del settore giovanile e scolastico e centri di recupero dalle ludopatie. Tali incontri potranno essere indivuati anche dalla FIGC e dovranno essere preventivamente comunicati alla Procura della FIGC. Sulla corretta attuazione del piano terapeutico e dell'obbligo di partecipazione ad incontri pubblici vigilerà la Procura della FIGC che, in caso di accertate violazioni, adotterà i provvedimenti di propria competenza ai sensi del vigente Codice di Giustizia Sportiva".