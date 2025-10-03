Avellino-Mantova: un centrocampista rientra nell'elenco dei convocati Alle 15 la sfida tra i lupi e i virgiliani al "Partenio-Lombardi"

Dimitrios Sounas torna nell'elenco dei convocati. Quanto espresso con fiducia da Raffaele Biancolino nelle ultime conferenze si è concretizzato nel rientro del greco tra i disponibili per la gara che vedrà l'Avellino ospitare il Mantova domani (ore 15) al "Partenio-Lombardi".

I calciatori a disposizione

Portieri: 1 Iannarilli, 30 Daffara, 45 Pane

Difensori: 2 Missori, 23 Cagnano, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani, 79 Manzi

Centrocampisti: 6 Palmiero, 8 Gyabuaa, 16 Kumi, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 39 Besaggio

Attaccanti: 10 Russo, 14 Biasci, 17 Crespi, 32 Lescano, 33 Panico, 94 Insigne

Il report

"Luca D’Andrea: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di sutura del menisco esterno. Andrea Favilli: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di resezione ossea. Cosimo Patierno è sotto attento monitoraggio dei parametri rispetto alla severa infezione virale avuta. Le sue condizioni sono in miglioramento. Michele Rigione: è ancora alle prese con l’infortunio al soleo. Gennaro Tutino: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico in artroscopia alla caviglia sinistra".