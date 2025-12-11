Catanzaro-Avellino: esodo biancoverde al "Ceravolo" Sounas da grande ex con Biasci: "Fiducia ritrovata, giusta mentalità nel prossimo match"

Spinta massima dai tifosi, settore ospiti del "Ceravolo" già sold-out con 750 biglietti polverizzati, Avellino lanciato verso la sfida con il Catanzaro. Si profila la conferma dell'undici iniziale proposto da Biancolino contro il Venezia. Il tecnico di Capodichino ha sorpreso tutti con Fontanarosa terzino sinistro della linea a 4 dopo la linea a 3 di Bolzano con Cancellotti esterno della mediana a 4 in quell'occasione. Kumi-Besaggio e Biasci-Patierno sono i due ballottaggi tra mediana e attacco. Occhio anche a Russo, inserito al 46' contro i lagunari. Nel frattempo, nell'abbraccio squadra-tifosi allo store verso il Natale, Dimitrios Sounas, che sarà grande ex con Biasci al "Ceravolo" ha sottolineato la forza del gruppo con la capacità di uscita dalla crisi. "L'atteggiamento delle ultime due gare va confermato e deve essere il punto di forza. - ha affermato il centrocampista, autore dell'assist per il gol di Missori contro il Venezia - La B è equilibrata, può succedere di tutto. Conta l'identità e il mister si è ritrovato a dover cambiare qualcosa per il rilancio. Siamo felici per le ultime due gare, c'è fiducia e c'è la mente libera per la sfida con il Catanzaro. I tre esclusi? Dispiace, sono nostri amici, fanno parte del gruppo, ma sono decisioni della società. Dobbiamo rispettare le scelte".