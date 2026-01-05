Avellino, ecco Reale: il nuovo biancoverde è in città I dettagli dell'operazione che portano il difensore alla corte di Biancolino

L'Avellino ha praticamente chiuso per l'arrivo di Reale. Il calciatore, classe 2006, vestirà la maglia biancoverde con la formula del prestito secco dalla Roma. Nella prima metà di stagione, il difensore ha militato nella Juve Stabia, dove ha collezionato tre presenze. Nella tarda serata di ieri, Reale ha raggiunto Avellino e sarà convocabile per la sfida di sabato con la Sampdoria, in programma al Partenio-Lombardi alle ore 15.