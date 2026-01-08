Avellino: sabato la Sampdoria, lavoro sottotraccia sul mercato Il primo match nel 2026 è sempre più vicino per i lupi

Nelle scorse ore l'Avellino ha ufficializzato quanto ormai chiaro da giorni. Filippo Reale in prestito dalla Roma: il difensore capitolino, classe 2006, resta in Campania dopo i primi 6 mesi vissuti in maglia Juve Stabia, dove non ha trovato continuità. Reale è stato protagonista nelle under della Roma e riparte da Avellino con l'obiettivo di centrare presenze e di garantire un'ulteriore soluzione nel pacchetto difensivo per Raffaele Biancolino. Il club irpino ha anche ufficializzato la risoluzione consensuale con Daishawn Redan. La prima sfida del 2026 è ormai dietro l'angolo. Sabato (ore 15) al "Partenio-Lombardi" i lupi ospiteranno la Sampdoria per il primo di due match consecutivi tra le mura amiche: un doppio turno che può risultare spartiacque nella prospettiva stagionale. Il lavoro sottotraccia del direttore sportivo Mario Aiello prosegue con Lorenzo Ignacchiti che supera Coli Saco nelle idee e nello scenario di mercato per la mediana. Il pisano, classe 2004, di proprietà dell'Empoli, di piede mancino, è legato al club toscano con un contratto fino al 2028.

La rosa biancoverde e i calciatori in prestito

Gli under: Daffara, Milani, Fontanarosa, Reale, Missori, Kumi, Palumbo, Besaggio, D'Andrea, Crespi

Portieri

Iannarilli (2027), Marson (2026), Pane (2026), Daffara (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dalla Juventus)

Difensori

Cancellotti (2027), Rigione (2027), Enrici (2027), Manzi (2027), Cagnano (2027), Milani (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dalla Lazio), Simic (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Fontanarosa (2028), Missori (prestito dal Sassuolo), Sala (2028), Reale (prestito dalla Roma)

Centrocampisti

Armellino (2026), Palmiero (2028), Sounas (2028), Palumbo (2028, riscatto), Kumi (prestito dal Sassuolo), Gyabuaa (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dall'Atalanta), Besaggio (2028)

Attaccanti

Favilli (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Russo (2028), Patierno (2028), Lescano (2027), Panico (2027), D'Andrea (prestito con diritto di opzione dal Sassuolo), Crespi (2028, a titolo definitivo dalla Lazio), Insigne (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Tutino (prestito dalla Sampdoria con opzione e/o obbligo di trasformazione in definitivo al verificarsi della promozione in A dell'Avellino), Biasci (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni, a titolo definitivo dal Catanzaro)

Ceduti in prestito

Tribuzzi (2028, in prestito con diritto di opzione al Vicenza), Maisto (2027 con opzione 2028, in prestito con diritto di opzione e contro-opzione al Potenza). Mutanda (2027, in prestito alla Dolomiti Bellunesi), Arzillo (2026 con opzione di rinnovo in favore dell'Avellino, in prestito alla Casertana), Di Paola (2027 con opzione di rinnovo in favore dell'Avellino, in prestito alla Cavese), D'Ausilio (2028, in prestito con diritto di opzione al Catania), Toscano (2027, in prestito alla Casertana), Todisco (2027, in prestito con diritto di opzione all'Audace Cerignola), Gori (2027, in prestito con diritto di opzione all'Ascoli), Cancellieri (2027, in prestito al Siracusa), De Cristofaro (2028, in prestito al Latina), Marchisano (2027 con opzione 2028 a favore dell'Avellino, in prestito al Giugliano)

Ceduti a titolo definitivo

D'Angelo

Risoluzione consensuale

Redan