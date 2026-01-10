Avellino-Sampdoria 2-1: tabellino e voti dei lupi

A segno Palumbo e Tutino. Ottimo Missori, bene Sala, ma con i rimpianti per il rigore

Avellino.  

L'Avellino batte la Sampdoria con il risultato di 2-1 e vola a quota 25 punti. I due turni casalinghi consecutivi si aprono nel migliore dei modi per i lupi con tre punti pesanti, conquistati con le reti di Palumbo Tutino. Un gol per tempo, ai blucerchiati non basta Coda su rigore al minuto 85 per aprire la rimonta. Ottimo Missori, bene Sala con i rimpianti per il rigore fischiato da Crezzini per il fallo dell'ex Como su Ioannou.

Il tabellino

Serie B
Diciannovesima Giornata
Avellino-Sampdoria 2-1
Marcatori: 31' pt Palumbo (A), 6' st Tutino (A), 40' st rig. Coda (S)
Avellino (3-5-2): Daffara 6,5; Cancellotti 6,5, Simic 7, Fontanarosa 6 (14' st Enrici 6,5); Missori 7, Palumbo 7,5, Palmiero 6 (41' st Armellino sv), Besaggio 6,5 (20' st Sounas 6), Sala 6,5; Tutino 7 (20' st Favilli 6), Biasci 6,5 (15' st Patierno 6). All. Biancolino 7. A disp. Iannarilli, Russo, D'Andrea, Crespi, Reale, Lescano, Milani
Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Hadzikadunic, Abildgaard, Ferrari (14' st Giordano); Depaoli (32' st Ioannou), Henderson, Conti (1' st Esposito), Barak (14' st Pafundi), Cherubini; Brunori (32' st Begic), Coda. All. Gregucci. A disp. Ravaglia, Martinelli, Coucke, Cuni, Bellemo, Vulikic, Benedetti
Arbitro: Crezzini
Ammoniti: Conti (S), Fontanarosa (A), Barak (S), Ioannou (S), Patierno (A), Palumbo (A)
Assistenti: Politi e Colaianni
Quarto ufficiale: Gavini
VAR AVAR: Aureliano e Prenna
Recupero: 2' pt, 8' st

