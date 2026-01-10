Avellino-Sampdoria 2-1: tabellino e voti dei lupi

L'Avellino batte la Sampdoria con il risultato di 2-1 e vola a quota 25 punti. I due turni casalinghi consecutivi si aprono nel migliore dei modi per i lupi con tre punti pesanti, conquistati con le reti di Palumbo e Tutino. Un gol per tempo, ai blucerchiati non basta Coda su rigore al minuto 85 per aprire la rimonta. Ottimo Missori, bene Sala con i rimpianti per il rigore fischiato da Crezzini per il fallo dell'ex Como su Ioannou.
Il tabellino
Serie B
Diciannovesima Giornata
Avellino-Sampdoria 2-1
Marcatori: 31' pt Palumbo (A), 6' st Tutino (A), 40' st rig. Coda (S)
Avellino (3-5-2): Daffara 6,5; Cancellotti 6,5, Simic 7, Fontanarosa 6 (14' st Enrici 6,5); Missori 7, Palumbo 7,5, Palmiero 6 (41' st Armellino sv), Besaggio 6,5 (20' st Sounas 6), Sala 6,5; Tutino 7 (20' st Favilli 6), Biasci 6,5 (15' st Patierno 6). All. Biancolino 7. A disp. Iannarilli, Russo, D'Andrea, Crespi, Reale, Lescano, Milani
Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Hadzikadunic, Abildgaard, Ferrari (14' st Giordano); Depaoli (32' st Ioannou), Henderson, Conti (1' st Esposito), Barak (14' st Pafundi), Cherubini; Brunori (32' st Begic), Coda. All. Gregucci. A disp. Ravaglia, Martinelli, Coucke, Cuni, Bellemo, Vulikic, Benedetti
Arbitro: Crezzini
Ammoniti: Conti (S), Fontanarosa (A), Barak (S), Ioannou (S), Patierno (A), Palumbo (A)
Assistenti: Politi e Colaianni
Quarto ufficiale: Gavini
VAR e AVAR: Aureliano e Prenna
Recupero: 2' pt, 8' st