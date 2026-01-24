LIVE | Spezia-Avellino 0-0: via al match, ammonito Mateju La sfida del ventunesimo turno del campionato di Serie B

Il match Spezia-Avellino

2' - Ammonito Mateju, trattenuto Sounas con il difensore che evita l'ingresso del greco in area. Mateju era diffidato: salterà la prossima sfida dei liguri.

1' - Via al match del "Picco".

0' - Izzo dalla panchina: le scelte di Biancolino con il 3-5-2 e con Sounas che torna titolare. Confermato Cancellotti braccetto destro della linea difensiva a 3. Minuto di silenzio in memoria di Youssef Abanoub.

Il tabellino

Serie B

Ventunesima Giornata

Spezia-Avellino 0-0

Spezia (3-5-2): Radunovic; Mateju, Hristov, Beruatto; Sernicola, Cassata, Bandinelli, Valoti, Adamo; Soleri, Artistico. All. Donadoni. A disp. Mascardi, Wisniewski, Fellipe, Verde, Nagy, Di Serio, Candela, Aurelio, Vignali, Comotto, Romano, Vlahovic

Avellino (3-5-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Fontanarosa; Missori, Palumbo, Palmiero, Sounas, Sala; Biasci, Tutino. All. Biancolino. A disp. Sassi, Izzo, Patierno, Russo, D'Andrea, Reale, Armellino, Besaggio, Pane, Enici, Milani, Favilli

Arbitro: Tremolada

Assistenti: Palermo e Zanellati

Quarto ufficiale: Viapiana

VAR e AVAR: Santoro e Prontera