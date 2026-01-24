LIVE | Spezia-Avellino 0-0: via al match, ammonito Mateju

Il match Spezia-Avellino
2' - Ammonito Mateju, trattenuto Sounas con il difensore che evita l'ingresso del greco in area. Mateju era diffidato: salterà la prossima sfida dei liguri.
1' - Via al match del "Picco".
0' - Izzo dalla panchina: le scelte di Biancolino con il 3-5-2 e con Sounas che torna titolare. Confermato Cancellotti braccetto destro della linea difensiva a 3. Minuto di silenzio in memoria di Youssef Abanoub.
Il tabellino
Serie B
Ventunesima Giornata
Spezia-Avellino 0-0
Spezia (3-5-2): Radunovic; Mateju, Hristov, Beruatto; Sernicola, Cassata, Bandinelli, Valoti, Adamo; Soleri, Artistico. All. Donadoni. A disp. Mascardi, Wisniewski, Fellipe, Verde, Nagy, Di Serio, Candela, Aurelio, Vignali, Comotto, Romano, Vlahovic
Avellino (3-5-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Fontanarosa; Missori, Palumbo, Palmiero, Sounas, Sala; Biasci, Tutino. All. Biancolino. A disp. Sassi, Izzo, Patierno, Russo, D'Andrea, Reale, Armellino, Besaggio, Pane, Enici, Milani, Favilli
Arbitro: Tremolada
Assistenti: Palermo e Zanellati
Quarto ufficiale: Viapiana
VAR e AVAR: Santoro e Prontera