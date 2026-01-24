Spezia-Avellino 1-0: tabellino e voti dei lupi Gol di Artistico al minuto 26, i lupi non trovano vere soluzioni per centrare il pari

Allo Spezia basta il gol di Artistico al minuto 26' con l'Avellino che non sfrutta le chance, poche, lungo la sfida. Prova opaca per i biancoverdi e seconda sconfitta consecutiva per i lupi in campionato.

Il tabellino

A breve le pagelle

Serie B

Ventunesima Giornata

Spezia-Avellino 1-0

Marcatori: 26' pt Artistico

Spezia (3-5-2): Radunovic; Mateju, Hristov (37' pt Vignali), Beruatto; Sernicola, Cassata, Bandinelli (25' pt Romano), Valoti (30' st Comotto), Adamo (1' st Aurelio); Soleri (30' st Verde), Artistico. All. Donadoni. A disp. Mascardi, Wisniewski, Fellipe, Nagy, Di Serio, Candela, Vlahovic

Avellino (3-5-2): Daffara; Cancellotti (35' st Besaggio), Simic, Fontanarosa (41' st Enrici); Missori, Palumbo, Palmiero (23' st Favilli), Sounas, Sala; Biasci (41' st Patierno), Tutino (35' st Russo). All. Biancolino. A disp. Sassi, Izzo, D'Andrea, Reale, Armellino, Pane, Milani

Arbitro: Tremolada

Ammoniti: Mateju (C), Simic (A), Romano (S), Fontanarosa (A), Palumbo (A), Cassata (C), Sala (A)

Assistenti: Palermo e Zanellati

Quarto ufficiale: Viapiana

VAR e AVAR: Santoro e Prontera

Recupero: 3' pt, 5' st