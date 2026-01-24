Spezia-Avellino 1-0: tabellino e voti dei lupi

Allo Spezia basta il gol di Artistico al minuto 26' con l'Avellino che non sfrutta le chance, poche, lungo la sfida. Prova opaca per i biancoverdi e seconda sconfitta consecutiva per i lupi in campionato.
Il tabellino
A breve le pagelle
Serie B
Ventunesima Giornata
Spezia-Avellino 1-0
Marcatori: 26' pt Artistico
Spezia (3-5-2): Radunovic; Mateju, Hristov (37' pt Vignali), Beruatto; Sernicola, Cassata, Bandinelli (25' pt Romano), Valoti (30' st Comotto), Adamo (1' st Aurelio); Soleri (30' st Verde), Artistico. All. Donadoni. A disp. Mascardi, Wisniewski, Fellipe, Nagy, Di Serio, Candela, Vlahovic
Avellino (3-5-2): Daffara; Cancellotti (35' st Besaggio), Simic, Fontanarosa (41' st Enrici); Missori, Palumbo, Palmiero (23' st Favilli), Sounas, Sala; Biasci (41' st Patierno), Tutino (35' st Russo). All. Biancolino. A disp. Sassi, Izzo, D'Andrea, Reale, Armellino, Pane, Milani
Arbitro: Tremolada
Ammoniti: Mateju (C), Simic (A), Romano (S), Fontanarosa (A), Palumbo (A), Cassata (C), Sala (A)
Assistenti: Palermo e Zanellati
Quarto ufficiale: Viapiana
VAR e AVAR: Santoro e Prontera
Recupero: 3' pt, 5' st