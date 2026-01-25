Donadoni: "L'Avellino si è buttato in avanti, dovevamo chiudere in ripartenza" Il commento del tecnico degli aquilotti dopo la vittoria sui lupi

Ecco il commento di Roberto Donadoni al termine di Spezia-Avellino 1-0. Il tecnico degli aquilotti ha sottolineato l'evoluzione del match con la necessità di fare due sostituzioni nel primo tempo per gli infortuni di Bandinelli e Mateju: "I ragazzi sono stati davvero bravi. Bandinelli ha accusato lo stesso problema e mi dispiace perché pensavamo avesse superato l'infortunio e per questo sono amareggiato e dispiaciuto perché ci tiene alla squadra. Mateju ha avuto il fastidio al flessore e siamo stati costretti a cambiarlo. L'obiettivo era attendere per non perdere il secondo slot. Abbiamo avuto questi cambi, abbiamo fatto la sostituzione all'intervallo per non tenerci lo slot nella ripresa. Chi è entrato ha fatto molto bene, Comotto e Romano sono giovani e sono entrati con grande piglio".

"Occorre la giusta malizia"

"Dobbiamo essere un po' più bravi nella gestione. - ha aggiunto Donadoni - L'Avellino ha buttato il cuore oltre l'ostacolo, ha provato a buttarsi completamente in avanti nella ripresa e dovevamo colpire e chiudere il match. È mancata la lucidità necessaria per le ripartenze. Ci vuole un pizzico di malizia in più. L'ho detto anche ad Artistico. Se fai qualcosa che va oltre la normalità, metti in difficoltà davvero l'avversario. Se vogliamo uscire fuori da questa situazione, dobbiamo continuare, ma migliorando su diversi aspetti".